Van 't Schip over stap Lodeweges: Ik vind het erg jammer

PSV wil op bezoek bij Sparta van Advocaat twintigste competitiezege boeken

8:00 PSV kan in Rotterdam de twintigste zege van het seizoen boeken. Drie keer op rij hield Jeroen Zoet de nul in de eredivisie. Vorig seizoen won PSV in de eredivisie op het Kasteel met 0-2, terwijl het in de beker werd uitgeschakeld (3-1).