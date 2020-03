Van Veenendaal niet onbetwist bij Atlético, nog wel bij Oranje

KNVB bereidt zich voor op maatrege­len coronavi­rus

17:55 De KNVB brengt diverse scenario's in kaart voor het geval de autoriteiten extra maatregelen nemen naar aanleiding van het nieuwe coronavirus. Vooralsnog kunnen alle voetbalwedstrijden in Nederland met publiek gespeeld worden, in tegenstelling tot in landen als Italië, Frankrijk, Denemarken, Bulgarije, Roemenië en mogelijk binnenkort ook in Duitsland, waar in lege stadions wordt gevoetbald.