Van Veenendaal reist niet met Leeuwinnen mee naar Kosovo

Hendrix krijgt weer eens kans bij PSV: ‘Ga nooit bij pakken neerzitten’

22 oktober Jorrit Hendrix komt dit seizoen niet echt in de plannen van PSV-trainer Roger Schmidt voor. De controlerende middenvelder kreeg donderdag vanwege de afwezigheid van Pablo Rosario weer eens een kans. Ondanks een voorsprong van 1-0 bij rust zag Hendrix zijn elftal in de Europa League van Granada verliezen: 1-2. ,,Een echte verrassing was het niet dat ik mocht spelen”, aldus Hendrix.