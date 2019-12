Van Wolfswinkel traint weer mee na hersenoperatie

Stengs: Ik vind het stadion mooier zonder dak

10 december De gemeente Alkmaar gaf vandaag groen licht om de wedstrijd van zondag tussen Ajax en AZ in het AFAS-stadion te spelen. Het stadion is veilig verklaard nadat er maandenlang niet in gespeeld kon worden. AZ-vedette Calvin Stengs toonde zich verheugd om terug te zijn in het nu dakloze stadion.