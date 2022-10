Van Xavi Simons tot Micky van de Ven: Louis van Gaal kiest bij voorlopige WK-selectie voor ‘flinke lijst’

,,Het is een flinke lijst en dat is eerlijk gezegd niet mijn stijl. Maar het is bekend dat de spelers die we volgende maand kiezen voor de definitieve selectie, nu al op deze voorlopige lijst moeten staan. Omdat niemand in de toekomst kan kijken moet je dus voorbereid zijn op mogelijke tegenvallers, zoals blessures", laat de bondscoach weten.

Met een plek in de voorselectie van Oranje wordt de stormachtige ontwikkeling van Xavi Simons beloond door bondscoach Van Gaal. De negentienjarige Simons kwam deze zomer van Paris Saint-Germain naar PSV, waar hij in zijn eerste maanden fraaie cijfers heeft genoteerd met acht goals in de eerste tien competitiewedstrijden.

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador. Bekijk hier het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter!

De naam van Frimpong is niet helemaal nieuw. De rechtsback van Bayer Leverkusen zat in maart al eens bij de voorselectie, maar toen maakte een zware enkelblessure een voorlopig einde aan zijn Oranje-droom. De 21-jarige vleugelverdediger presteert dit seizoen echter wederom uitstekend in de Bundesliga. Hij was dit seizoen al goed voor vier goals in tien wedstrijden terwijl hij in de Champions League al twee assists afleverde in drie optredens.

Keepers

Feyenoord-doelman Justin Bijlow hoort eveneens bij de voorlopige WK-selectie. De vorige interlandperiode ontstond er commotie omdat Bijlow buiten de selectie werd gelaten voor de interlands tegen België en Polen. Toen zaten Jasper Cillessen, Mark Flekken, Andries Noppert en Remko Pasveer bij de Oranje-selectie. Ajax-doelman Pasveer mocht toen ook zijn debuut maken.

Net als Frimpong, en diens ploeggenoot Mitchel Bakker, is ook Van de Ven actief in de Bundesliga. De voormalig verdediger van FC Volendam werd door Mark van Bommel naar VfL Wolfsburg gehaald en daar is hij inmiddels een vaste waarde. Van de Ven miste nog geen minuut bij de huidige nummer dertien van de Bundesliga.

Sven Botman debuteerde ook nog niet voor Oranje. De 22-jarige verdediger van Newcastle United, die onlangs nog Jong Oranje-coach Erwin van de Looi teleurstelde met een afmelding, speelde dit seizoen negen wedstrijden in de Premier League. Ook Ajax-spits Brian Brobbey en Leeds United-verdediger Pascal Struijk moeten nog debuteren voor Oranje en hebben een plekje bemachtigd op de voorlopige WK-lijst.

Definitieve selectie

Op vrijdag 11 november wordt de definitieve selectie van 26 spelers bekendgemaakt. Het Nederlands elftal komt vervolgens op maandag 14 november in Zeist bijeen voor het WK in Qatar. De meeste voetballers van het Nederlands elftal zullen op 12 en 13 november nog voor hun clubs in actie komen. Oranje vertrekt op dinsdag 15 november om 11.30 uur vanaf Schiphol naar Qatar. Van Gaal wil dinsdagavond al een lichte training met zijn selectie in Doha afwerken.

Volledige selectie

Keepers: Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (NEC), Mark Flekken (SC Freiburg), Andries Noppert (sc Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax)



Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Mitchel Bakker (Bayer 04 Leverkusen), Daley Blind (Ajax), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United), Devyne Rensch (Ajax), Pascal Struijk (Leeds United), Jurriën Timber (Ajax), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Stefan de Vrij (Inter)



Middenvelders: Jordy Clasie (AZ), Ryan Gravenberch (Bayern München), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Guus Til (PSV)



Aanvallers: Steven Berghuis (Ajax), Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (Barcelona), Cody Gakpo (PSV), Arnaut Danjuma (Villarreal), Vincent Janssen (Royal Antwerp FC), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Brugge), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Beşiktaş JK)

| WK-poule

Compleet speelschema

