Vandaag bij AD Sportwereld speciale bijlage

Van Hanegem blikt terug: ‘Tegen Milan waren wij veel beter dan in de finale’

7:14 Willem van Hanegem vindt dat de rol van trainers in het voetbal vaak schromelijk wordt overschat. Maar Ernst Happel was in zijn ogen wél de architect van het Feyenoord uit 1970. ,,Die man was zijn tijd echt ver vooruit.’’ Koop ‘Voor Altijd De Eerste’, het boek over de Europacupzege van Feyenoord in onze webwinkel.