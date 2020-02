VAR in de eredivisie: Meer rode kaarten en meer penalty's

Oud-spits Feyenoord Griga over Bozeník: ‘Hij kan de lieveling van Het Legioen worden’

24 februari Hoe goed Róbert Bozeník (20) kan worden? Coach Dick Advocaat durft het nog niet te zeggen over de Slowaak. Voormalig Feyenoor­d-spits Stanislav Griga (9 goals in 43 duels van 1990 tot 1992) wél. Hij werkte bij zijn vorige club MSK Zilina als spitsentrainer bijna dagelijks samen met Bozeník, die de afgelopen twee wedstrijden matchwinner was bij Feyenoord. ,,Bozeník kan ver komen. Hij is jong en kent de druk al van het spelen in onze nationale ploeg.’’