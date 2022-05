VAR ontbreekt in eerste ronde play-offs voor promotie na misverstand

Gözübüyük had volgens KNVB geen penalty aan Feyenoord moeten geven: ‘VAR had moeten ingrijpen’

Voetbalbond KNVB vindt dat scheidsrechter Serdar Gözübüyük zondag geen strafschop had moeten geven aan Feyenoord in de blessuretijd van de topper tegen PSV. Het moment werd vandaag tijdens de evaluatie van het afgelopen speelweekeinde besproken in Zeist.

17:29