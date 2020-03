Veel clubs in eredivisie en KKD vragen WW-uitkering aan

Ook voor spelers van GA Eagles - waar vrijdag al de volledige jeugdopleiding werd stilgelegd tot begin april - wordt er door de Deventer clubleiding werktijdverkorting en een tijdelijke werkloosheidsuitkering aangevraagd. Later vandaag volgden ook RKC Waalwijk, FC Den Bosch, Willem II, Vitesse en De Graafschap het Deventer voorbeeld.

,,Wij gaan een beroep doen op de overheid’’ zegt directeur Jan Willem van Dop tegen De Stentor. ,,Zoals er wel meer zaken zijn die opgelost moeten worden voor de spelers. Denk alleen al aan onze buitenlandse jongens. Mogen die wettelijk gezien wel terug naar hun eigen land? Ze hebben drie weken geen training bij ons nu. Het zijn allemaal aspecten waarop we op korte termijn antwoord moeten zien te vinden. Dan kijken we verder, maar we laten ons nu niet gek maken.’’

Van Dop vreest ook dat het einde van de competitie niet haalbaar is: ,,Als we over drie weken verder kunnen voetballen, is het einde nog haalbaar. Dan moeten we de competitie misschien wat inkorten en de play-offs wellicht wegstrepen.” Het voetbalseizoen is niet van elastiek, weet Van Dop. ,,Vergeet niet dat op 1 juli ook alle arbeidscontracten aflopen.’’

Den Bosch

FC Den Bosch is ook begonnen met het aanvragen van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor de spelers en leden van de technische staf. Volgens woordvoerster Ester Bal gebeurt dat omdat de spelers ‘volledig teruggegaan zijn naar nul’, nu de hele club op slot gegaan is.

Net als bij andere voetbalclubs wordt er bij FC Den Bosch tot 6 april niet getraind en zijn er ook geen andere activiteiten. De club volgt daarmee de richtlijnen van de KNVB in de strijd tegen een verdere opmars van het coronavirus.

Bal verwacht dat veel meer betaald voetbalclubs deze stap zullen zetten.

De spelers van FC Den Bosch volgen de komende drie weken thuis een individueel trainingsprogramma, dat zij meegekregen hebben van de medische staf en fysiotherapeut, om hun conditie op peil te houden. ,,Daarnaast hebben wij aan de spelers gevraagd om regelmatig via social media aan de supporters te laten zien hoe zij deze dagen doorkomen”, zegt Bal.

Willem II