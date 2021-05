Veel moet anders en haast is geboden, maar Feyenoord heeft een lege portemonnee

Door Mikos Gouka



De opvolger van Bas van Noortwijk in de Kuip luistert naar de naam Frank Boer. De gloednieuwe teammanager kan de komende tijd meteen laten zien wat hij in huis heeft, want er staat Feyenoord wel iets te wachten. De club was dolblij dat zondagmiddag de tweede voorronde van de Conference League werd bereikt, maar in zekere zin begint het nu allemaal pas echt.