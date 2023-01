Veelbesproken actie van Feyenoord-doelman Justin Bijlow gaat de wereld over: ‘Valsspelen of geniaal?’

Met zijn veelbesproken actie tegen FC Twente is Feyenoord-doelman Justin Bijlow de wereld over gegaan. In een poging te voorkomen dat Virgil Misidjan met een snelle ingooi een doelpunt in kon leiden, gooide de Rotterdamse goalie met opzet een andere bal het veld in . Dat haalde zelfs in Latijns-Amerika het nieuws.

Bijlow kwam in de 37ste minuut bij een 0-1 voorsprong van Feyenoord als een razende z’n doel uit om Misidjan af te stoppen. Vervolgens gooide hij een andere bal het veld in, om te voorkomen dat er gescoord werd. Uit woede dat hem een grote scoringskans werd ontnomen, gooide de aanvaller van Twente een bal terug Bijlows kant op. In het stadion klonk inmiddels een oorverdovend fluitconcert.

De actie van de Feyenoord-keeper, die met geel werd bestraft, ging ver de grens over. En kon niet alleen maar op negatieve reacties rekenen. Zo roemde de Peruaanse sportsite DEPOR ‘de slimheid van de Feyenoord-doelman’. ,,Vreemde en anekdotische gebeurtenissen gebeuren in elke voetbalwedstrijd”, aldus de site. ,,Ondanks dat veel mensen dit zien als valsspelen, is dit geen ernstige overtreding. Het kan dus gebruikt worden om te profiteren in een wedstrijd. Dit soort acties zullen altijd voor controverse blijven zorgen in het voetbal.”

Misbruik spelregels?

‘Zo misbruikte de Nederlandse doelman de spelregels’, kopte de Turkse sportsite OdaTV. ‘Valsspelen of geniaal? Het snelle denken van de keeper voorkomt een mogelijk doelpunt’, vond de Britse site SkySports. ‘Feyenoord-doelman denkt out of the box en maakt Twente woedend’, schreef The Guardian.

De video kreeg op de bekende Britse sportkanalen SPORTbible (1,9 miljoen volgers) en Out Of Context Football (3 miljoen volgers) honderdduizenden likes en werd miljoenen keren bekeken.

‘Justin time’, luidde de toepasselijke woordspeling van The Sun over de doelman die net op tijd een goal kon voorkomen. ‘Het was geweldig denkwerk dat zijn team waarschijnlijk een doelpunt heeft bespaard’, stelde de Engelse krant. ‘Helaas lachte Twente het laatst, want ze maakten uiteindelijk 20 minuten voor tijd gelijk en verdienden een gelijkspel.’

De actie zie je in de video hieronder:

