Veerman velt armoedig Vitesse in ijskoud Friesland

SamenvattingVitesse koerst af op een sportieve crisis. De Arnhemse club ging zaterdagmiddag in een ijskoud Friesland na een zwak optreden onderuit bij sc Heerenveen. Henk Veerman was de koele kikker in het Abe Lenstra Stadion: 1-0.

Door Lex Lammers

Vitesse toonde zich voor de derde keer op rij onder de maat. Na het echec bij VVV (4-1 verlies) volgde een zwak optreden tegen RKC Waalwijk (1-1). In Heerenveen liet de equipe van coach Thomas Letsch weer bitter weinig zien. De fatsoenlijke aanvallen waren op de vingers van één hand te tellen.

Letsch kon voor het duel geen beroep doen op Oussama Tannane, Matus Bero en Daan Huisman. Daarmee formeerde de Duitser een middenveld met Sondre Tronstad, Thomas Bruns en Patrick Vroegh. Met dat blok had Vitesse weinig creativiteit en diepgang. De Friezen kwamen zodoende ook niet in de problemen. In de eerste 45 minuten noteerde de Arnhemse club twee armzalige doelpogingen.

Gemiste strafschop

Vitesse mocht daarbij al blij zijn ongeschonden de rust te halen. Heerenveen kreeg een strafschop na hands van Danilho Doekhi. Maar doelman Remko Pasveer stopte de inzet van Joey Veerman. De Tukker, absoluut geen penaltykiller, stopte zo voor de tweede keer in Arnhemse dienst een ‘pingel’. In februari 2020 keerde hij een strafschop tegen ADO Den Haag.

Vitesse dwong ook na rust weinig af. Vroegh kreeg wel een enorme kans, maar hij schoot slap in. Pawel Bochniewicz voorkwam verder voor de Friezen met een ultieme sliding de doorbraak van Armando Broja. De huurling van Chelsea stond net in het veld. Hij was na een zwak optreden van vorige week tegen RKC gepasseerd.

Kopbal

Pasveer hield Vitesse op de been, onder meer met een knappe redding op een schot van Tibor Halilovic. Maar de doelman was na 83 minuten ook verslagen na een kopbal van Henk Veerman, de topscorer van Heerenveen. De boomlange spits liep even uit de rug weg van Jacob Rasmussen, tot dan toe oerdegelijk: 1-0.

Vitesse koos nu vol voor de aanval en dat leverde alsnog een kans op. In de slotminuten schoot Maximilian Witek op de lat. Het was een stuiptrekking in Friesland van een team dat de weg kwijt was.

,,Zie je nu wel dat ik kan koppen”, lachte Veerman na afloop voor de camera van ESPN. “Als ik ze maar lekker krijg aangespeeld. Deze voorzet was fantastisch”, doelde hij op een afgemeten trap van de ingevallen Benjamin Nygren. ,,Zo kan ik wel scoren. Ook met mijn hoofd.”

Heerenveen boekte pas de tweede zege in de laatste veertien competitiewedstrijden, maar haalde ook 7 punten uit de laatste drie duels in de eredivisie. ,,Het is een raar seizoen”, zei Veerman. “We bouwen nu wat meer zekerheid in. Ik krijg nu wat minder ballen, maar het is prima zo. Deze zege was dik en dik verdiend. Vitesse heeft nauwelijks kansen gehad.”

