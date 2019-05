Veldmate kopt Go Ahead in Den Bosch naar finale

Go Ahead Eagles heeft de finale bereikt van de play-offs om promotie/degradatie. De ploeg van trainer John Stegeman won in de return in Brabant met 0-1 van FC Den Bosch. Dat was na de 2-2 in Deventer voldoende voor een plek in de eindstrijd. Daarin is RKC Waalwijk de tegenstander. Jeroen Veldmate maakte in de voorlaatste minuut het beslissende doelpunt.