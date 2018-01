Veltman wil niets weten van aanstellerij

Door Daniël Dwarswaard

Veltman sprak afgelopen week in AD Sportwereld uitgebreid over zijn veranderde imago van lieverdje tot ‘klootzak’ op het veld. Toen kondigde hij al aan dat ook tijdens de Klassieker veel geoorloofd is om te winnen. ,,Als Chiellini of Materazzi zo spelen, staat iedereen op de banken. Als ene Veltman uit Nederland het doet, is het niet goed,’’ zei hij toen over zijn speelstijl.



Maar het incident met Feyenoorder Jørgensen valt volgens Veltman niet in die categorie. ,,De bal viel er tussen. Ik raak de bal en hij raakt mijn linkerenkel. Hij had al een gele kaart en is daarom terecht naar de kant gestuurd. Daar heeft mijn gedrag niets mee te maken.’’