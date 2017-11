Verbeek grijpt in: basisplaats voor 'communicator' Hooiveld

Voor Hooiveld wordt het de tweede keer dat hij aan de aftrap staat sinds zijn komst in januari. Eerder speelde hij ook tegen PSV. ,,Het mag duidelijk zijn dat we na acht tegengoals in twee duels op zoek zijn naar meer zekerheid. Jos is een communicator. En wij hebben iemand nodig die de boel bij elkaar houdt. Tegen Heerenveen wist op een gegeven moment de linkerhand niet meer wat de rechter deed.''



Ook Michael Liendl is verzekerd van een plek in de ploeg. Liendl werd tegen Heerenveen in de rust gewisseld en kreeg er toen na afloop van langs van Verbeek, omdat hij zijn tegenstander Ødegaard had laten lopen. ,,Het lag niet alleen aan Liendl'', aldus Verbeek. ,,Hij werd als voorbeeld gebruikt, omdat we op meerdere plekken ons niet meer aan de afspraken hielden. Liendl had niet het gevoel dat Ødegaard zijn man was, en daar had hij wel een punt, maar op dat moment hadden er andere keuzes gemaakt moeten worden. En als de ketting op één plek breekt...''