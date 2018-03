Verbeek klaagt niet na gelijkspel tegen Willem II, Robbemond doet dat wel

Verbeek won in achttien competitieduels pas één keer met zijn nieuwe ploeg. De nummer zeventien van de ranglijst bereikte voor eigen publiek een nieuw dieptepunt door voor de eerste keer in de clubhistorie in een reeks van twaalf wedstrijden geen overwinning te behalen.



,,We hebben geknokt voor wat we waard waren en dat was uiteindelijk een gelijkspel. Daar mogen we niet tevreden mee zijn, maar daar hadden we wel recht op. Niet meer dan dat'', zei Verbeek na het duel waarin FC Twente twee keer een achterstand ongedaan maakte.



Collega Reinier Robbemond, die vorige week als hoofdcoach van Willem II debuteerde met een sensationele zege op PSV (5-0), was naar eigen ,,doodziek'' van de late remise. ,,We hadden hier gewoon moeten winnen. We mogen heel blij zijn met de manier waarop we hier hebben gevoetbald. Een gelijkspel is dan veel te weinig.''