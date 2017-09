Verbeek niet naar Iran: 'Vrouw mag stadion niet in en ze hebben de doodstraf'

,,Ik ben selectief over wat er op mijn pad komt. Er is nog niets voorbij gekomen wat ik een leuk avontuur of een leuke uitdaging vind", zegt hij tegen Omroep Fryslân .

Avontuurlijk

,,Ik sta toch niet te springen om naar Iran te gaan", zegt Verbeek. De Friese oud-trainer van onder anderen AZ, Feyenoord, Heracles Almelo en sc Heerenveen heeft zich wel goed verdiept in het Aziatische land: ,,Het lijkt een mooi land. Maar mijn vriendin mag het stadion niet in en ze hebben daar nog de doodstraf. Dat is me net iets te avontuurlijk, in mijn situatie met vrouw en kind."