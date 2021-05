Verboden premie of niet, opgeleefd FC Emmen heeft nog niks: ‘Nog een week lang topprestaties leveren’

De spectaculaire opmars van FC Emmen is voorlopig nog niet beloond. De Drentse club maakt zich op voor de play-offs, komende donderdag tegen NAC. Rondom de 0-4 overwinning op VVV ging het bovenal over een vermeende aanmoedigingspremie. De aanklager van de KNVB beslist vandaag over een onderzoek.

Door Sjoerd Mossou



In het zonnetje, bovenaan de beroemde trap van stadion De Koel, overdenkt trainer Dick Lukkien de enerverende dag nog maar eens. FC Emmen heeft zojuist overtuigend met 0-4 van VVV gewonnen, 25 minuten lang waande de Drentse club zich theoretisch veilig, maar wat rest is het verraderlijke toetje van de play-offs. Donderdagavond komt NAC op bezoek op de Oude Meerdijk. Daarover straks meer, maar eerst was er de spraakmakende kwestie rond een vermeende aanmoedigingspremie, zondagmiddag urenlang het gesprek van de dag.

Volledig scherm Voorzitter Ronald Lubbers (links) en trainer Dick Lukkien van FC Emmen. © ANP

Fortuna Sittard, de tegenstander van Emmens grote concurrent Willem II, maakte dit weekeinde bij de KNVB melding van een aangeboden bonus van - naar verluidt - 25.000 euro. De spelers van Emmen zouden dat bedrag hebben aangeboden als Fortuna een resultaat wist te behalen in Tilburg. De Sittardse clubleiding meldde die kwestie formeel in Zeist, waarop de KNVB benadrukte dat een dergelijke premie reglementair verboden is. De aanklager beslist vandaag of hij een onderzoek instelt naar de zaak.

,,Het hele verhaal zegt mij echt niets’’, aldus Lukkien. ,,Ik hoorde er pas van in ons hotel in Horst, een paar uur voor de wedstrijd, via de media.’’ Aanvoerder Michael de Leeuw, maker van de 0-3, haalt ook al zijn schouders op. ,,Vanuit de spelers heb ik er niets over gehoord. En als het al waar was, zou ik het als aanvoerder toch hebben geweten?’’

‘Geen vervolg’

Niettemin is het verhaal vanuit Sittard vrij stellig. Daar zou aanvoerder Ben Rienstra de kwestie op het bureau van de clubleiding hebben neergelegd namens de Fortuna-spelers, na contact tussen voetballers van beide clubs. Ook in Tilburg is die gang van zaken inmiddels alom bekend. ,,Maar in Emmen zijn ze nu aan het draaien en draaien’’, zegt Willem II-trainer Zeljko Petrovic schamper voor de camera van ESPN.

FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers bevestigt op zijn beurt weer wél op de hoogte te zijn, curieus genoeg. ,,Maar aangezien het ook bij ons snel helder was dat het niet mocht, is er nooit een vervolg aan gegeven’’, aldus de Drentse geldschieter.

Quote ,,We zullen nog een week lang toppresta­ties moeten leveren. Dat is nu even een kleine teleurstel­ling, maar niet meer dan dat FC Emmen-trainer Dick Lukkien

Het gedoe rondom de premie geeft rondom het duel met VVV een vermakelijke dimensie aan de laatste speeldag, al is het maar om de enorme belangen nog eens te onderstrepen. Maar effect heeft het in directe zin allemaal niet. Emmen wint weliswaar op overtuigende wijze van het al gedegradeerde VVV, ook Willem II sleept er - met meer moeite - een 2-1 overwinning uit tegen Fortuna Sittard. Daardoor blijven de Tilburgers ‘veilig’ vijftiende.

Volledig scherm Besef bij FC Emmen: er is nog niets bereikt. © Pro Shots / Marcel van Dorst En dus blijft een Drents feestje na afloop uit op het veld van De Koel. In de slotfase volgt Lukkien de ontwikkelingen in Tilburg op de voet, maar het goede nieuws blijft achterwege voor Emmen. De club die uit de laatste twaalf wedstrijden 24 punten haalde, ziet zijn wederopstanding vooralsnog niet beloond.

,,Maar natuurlijk geeft de manier waarop we vandaag weer gespeeld hebben, vertrouwen richting de play-offs’’, aldus Lukkien. ,,Uiteraard hadden we hoop dat Willem II punten zou laten liggen, maar we wisten hoe het er voor stond. Dat we de kansen nu nog in eigen hand hebben om ons veilig te spelen, is in breder perspectief natuurlijk hartstikke mooi. Daar hadden we in de winterstop meteen voor getekend. Komende donderdag gaan we vol voor die kans.’’

‘Een soort bekerwedstrijd’

Die avond wacht NAC op de Oude Meerdijk in Emmen. De Bredase ploeg die zaterdag overtuigend van FC Volendam won (4-1), maar die een wat teleurstellend seizoen doormaakte in de Keuken Kampioen Divisie, en die op voorhand minder individuele kwaliteit heeft dan Emmen. In de play-offs zegt het allemaal weinig, weet ook De Leeuw. ,,Het is een soort bekerwedstrijd, zeker nu het in één duel wordt beslist’’, aldus de aanvaller, die komend seizoen terugkeert bij FC Groningen. ,,Tegelijk hebben we in de afgelopen maanden wel echt een ondergrens afgedwongen in de manier waarop we voetballen. Dat biedt houvast. Ook in de play-offs.’’

Tegen VVV is Emmen zondagmiddag de veel sterkere ploeg. De Venlose club geeft zich na de 0-2 van spelmaker Ivan Pena weliswaar gedwee gewonnen, het elftal van Lukkien is aan de bal oppermachtig, met spelers die overduidelijk van eredivisie-niveau zijn. Na de 0-3 van De Leeuw maakt invaller Paul Gladon fraai de 0-4. Zonder veel opsmuk loopt de Drentse ploeg na afloop van het veld. ,,We zullen nog een week lang topprestaties moeten leveren’’, aldus Lukkien. ,,Dat is nu even een kleine teleurstelling, maar niet meer dan dat. We gaan vol goede moed door.’’