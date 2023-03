Verbolgen FC Groningen krijgt gelijk: ‘KNVB erkent foute beslissing Joey Kooij over kaart Määttä’

,,De schorsing is niet weg, maar we hebben wel gelijk gekregen dat de kaart een verkeerde was", zo tekende Dagblad van het Noorden (DvhN) vanmiddag op uit de mond van FC Groningen-trainer Van der Ree. ,,De beslissing was niet goed en daar is FC Groningen door de KNVB over geïnformeerd.”

Määttä kreeg kreeg van scheidsrechter Kooij zijn tweede gele kaart omdat hij de bal tegen de voor hem op de grond gevallen Alireza Jahanbakhsh aan had geschoten. Kooij beoordeelde het als ‘onsportief gedrag’. FC Groningen, dat in de Kuip met 1-0 verloor, was het eerder deze week al niet eens met die lezing en stuurde een brief naar Zeist. ,,We waren verbolgen en wilden een geluid laten horen richting de KNVB. Er staat namelijk nergens in de reglementen dat je niet een bal tegen de tegenstander mag aanschieten als de bal binnen de lijnen is en er niet is gefloten", aldus FC Groningen.