Vereerde Wiegman krijgt prijs in quarantaine: ‘Wel symbolisch voor 2020'

Door Daniël Dwarswaard



Ook dit evenement is door corona uitgekleed. Geen gelikte galavoorstelling in een balzaal vol genodigden uiteraard. Vandaar dat Sarina Wiegman thuis op de bank in Monster via een digitale show zag dat ze opnieuw de beste coach ter wereld in het vrouwenvoetbal is. In quarantaine nog wel, want één van haar twee dochters heeft corona. ,,Wat dat betreft wel symbolisch voor 2020,’’ zegt Wiegmann. ,,Normaal gesproken was ik naar Zeist gegaan om de uitslag te vernemen. Dit is wel maf, maar natuurlijk wel heel eervol.’’