'Verheijen is ramp voor Nederlandse voetbal'

,,Hij biedt trainers een pakket aan en scheert daarbij iedereen over één kam. Trainers die zijn visie volgen, voeren een kunstje op en kijken niet verder. Toen ik bij Feyenoord werkte, bepaalde hij als inspanningsfysioloog of de trainers 'groot of klein' moesten trainen. Terwijl zo'n man ondersteunend moet zijn en niet bepalend. Niemand kan van een afstandje bepalen wat er wordt gevraagd.''



,,We zijn in Nederland helemaal doorgeslagen'', vervolgt Verbeek zijn tirade. ,,Ik weet nog dat Hendrie Krüzen me vroeg of ik hem voor de cursus wilde helpen. Ik gooide er mijn eigen visie in en Hendrie kreeg vervolgens een onvoldoende, omdat hij de Verheijen-methode had losgelaten.''