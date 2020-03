Verhuurde Botman verlengt bij Ajax

video KNVB: wedstrij­den buiten Brabant gaan gewoon door en mét publiek

16:38 De KNVB legt het lot van voetbalwedstrijden in handen van de veiligheidsregio’s. Na overleg met clubs uit ere- en eerste divisie is dat de uitkomst. De overheid is leidend en het doel vanuit de bond en clubs is om zo lang mogelijk door te spelen mét publiek.