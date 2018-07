'Verloren zonen' in de Kuip: garantie op succes?

De huidige stadionspeaker was altijd al een echte Feyenoorder, kwam ook uit de jeugdopleiding van de club. Speelde in liefst drie periodes voor de club, maar boekte het meeste succes tussen 1982 en 1985 waarin hij liefst 72 keer scoorde en de dubbel won in het seizoen 1983/1984. Toch was hij nooit onomstreden in de Kuip. In 1988 probeerde Feyenoord het nog eens met Houtman, die terugkeerde van een mislukt avontuur in Portugal en ook in de Kuip niet meer in staat was om de harten te stelen.