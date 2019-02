Vermeer en Vrousai uitblinkers van het weekend, Frenkie en Donny ook sterk

Cijfers speelronde 23Voor zijn rol in de topper tussen PSV en Feyenoord werd Kenneth Vermeer gewaardeerd met een 8, het hoogste cijfer van het weekeinde. Ook Marios Vrousai van Willem II kreeg dat cijfer. Frenkie de Jong en Donny van de Beek kregen voor hun aandeel in de ruime overwinning op ADO Den Haag een 7,5. Ook als Alessandro Damen (Excelsior), Nicolai Jørgensen (Feyenoord), Martin Ødegaard (Vitesse), Sam Lammers en Michel Vlap (Heerenveen) kregen dat cijfer.

Vieren werden er vooral gegeven bij PEC Zwolle waar sowieso elke speler een onvoldoende kreeg na de verrassende nederlaag tegen De Graafschap. Maar ook Menno Koch van NAC en de kersverse Marokkaanse international Oussama Idrissi kregen dat cijfer.

VVV-Venlo – Heracles 0-1

VVV-Venlo: Unnerstall 6,5; Rutten 6,5, Röseler 6, Promes (12. Van Bruggen 6), Kum 6,5; Post 5,5, Seuntjens 6, Susic 6 (84. Opoku -); Van Ooijen 6,5 (89. Grot -), Mlapa 6, Joosten 6,5

Heracles Almelo: Blaswich 7; Breukers 6, Rossmann 6,5, Van den Buijs 6, Czyborra 6; Osman 6,5, Drost 6 (78. Duarte -), Merkel 6,5; Kuwas 6, Konings 5,5 (45. Dos Santos 6) , Peterson 6

Scheidsrechter: Blank 6,5

Man of the match: Janis Blaswich won vrijdagavond het Duitse keepersgevecht met zijn landgenoot Lars Unnerstall. Hopelijk heeft zijn oud-ploeggenoot en vriend Marc-André Ter Stegen deze wedstrijd ook heeft gezien. Afgelopen week kwam naar buiten dat de Barcelona-keeper geregeld wedstrijden kijkt van Heracles.

FC Utrecht – Excelsior 0-0

FC Utrecht: Jensen 6; Klaiber 6, Letschert 6,5 (67. Bergström -), Janssen 6,5, Gavory 6,5; Van de Streek 6,5, Van Overeem 6, Gustafson 5,5; Kerk 6 (78. Kramer -), Bahebeck 6, (63. Venema -), Boussaid 6

Excelsior: Damen 7,5; Fortes 6, Matthey 6,5, Oude Kotte 6, Burnet 6 (67. Van der Meer -); Schouten 6, Koolwijk 6, Messaoud 6; Edwards 6 (87. Haspolat -), El Hamdaoui 5,5, Eckert 5 (80. Anderson -)

Scheidsrechter: Gözübüyük 6,5

Man of the match: Alessandro Damen was een supporter van FC Utrecht maar dat hij ooit in De Galgenwaard een hoofdrol zou spelen voor een andere club had hij nooit gedacht. Dat was zaterdagavond het geval.

PEC Zwolle – De Graafschap 0-3

PEC Zwolle: Van der Hart 5; Ehizibue 5, Lam 4, Van Polen 4, Paal 4; Bouy 4 (71. Leemans -), Clement 5, Flemming 4; Van Crooij 4 (71. Elbers -), Thy 4, Van Duinen 5

De Graafschap: Jurjus 6,5; Owusu 6,5, Straalman 6,5, Van de Pavert 6,5, Tutuarima 6,5; Matusiwa 7, Vet 5,5, El Jebli 7; Narsingh 6 (75. Van Mieghem -), Benschop 7 (72. Serrarens -), Burgzorg 5,5 (90. S. Nieuwpoort -)

Scheidsrechter: Martens 6,5

Man of the match: Charlison Benschop nam zijn ploeggenoten mee naar een Champions Leaguewedstrijd én leverde zaterdagavond zijn beste wedstrijd af voor De Graafschap sinds hij deze winterstop overkwam uit Duitsland.

Volledig scherm Charlison Benschop in actie tijdens PEC Zwolle - De Graafschap. © BSR Agency

Fortuna Sittard - Heerenveen 2-4

Fortuna Sittard: Koselev 6,5, Mac-Intosch 5,5, Rodríguez 5, Heerings 5,5, Pinto 5, Smeets 6, El Massaoudi 6,5 (79. Hutten -), Diemers 7, Semedo 5 (75. Essers -), Novakovich 6,5, Lamprou 6,5

SC Heerenveen: Hahn 6,5, Hornkamp 5,5, Høegh 6,5, Pierie 6, Woudenberg 7, Kobayashi 5, Rienstra 5,5 (90+5 Thorsby -), Vlap 7,5, Van Bergen 6,5 (71. Mihajlovic -), Lammers 7,5, Johnsen 6 (85. Van Amersfoort -)

Scheidsrechter: Van Boekel 6,5

Man of the match: Alleen een doelpunt ontbrak er nog aan bij Michel Vlap die constant voor dreiging zorgde bij Heerenveen en wel belangrijk was met een assist. Mede door Vlap wist Heerenveen een 2-0 nederlaag om te buigen in een 4-2 winst.

Volledig scherm Michel Vlap. © BSR Agency

NAC Breda – FC Groningen 0-0

NAC Breda: Van Leer 6; Van Anholt 5, Koch 4, Dervite 6 (85, Mühren -) , Palmer-Brown 6, Gersbach 5 (46. Leigh 6); Nijholt 5, Lundqvist 5.5, Korte 5 (68. Kaikai -); Te Vrede 5.5, Kastaneer 4.5

FC Groningen: Padt 5.5; Zeefuik 6, Te Wierik 5.5, Chabot 6, Handwerker 6; Doan 5.5, Memisevic 6, Reis 6, Bruns 5.5; Sierhuis 5.5, Mahi 5.5

Scheidsrechter: Blom 6

Man of the match: De Engelse linksback Greg Leigh is een cultfiguur aan het worden voor NAC. Zijn invalbeurt werd luid bejubeld. Hij zorgde er mede voor dat NAC een belangrijk punt overhield aan de wedstrijd.

ADO Den Haag - Ajax 1-5

ADO Den Haag: Zwinkels 5; Malone 5, Beugelsdijk 5,5 (81. Pinas -), Kanon 5,5, Meijers 5; Bakker 5,5 (66. Goppel -), Immers 6, El Khayati 5,5; Becker 4,5, Necid 5,5 (66. Hooi -), Goossens 5

Ajax: Onana 6; Mazraoui 6, De Ligt 6,5, Blind 7, Tagliafico 7; De Jong 7,5, Van de Beek 7,5; Neres 6,5, Ziyech 6,5 (88. Labyad -), Tadic 6,5 (75. Schöne -); Dolberg 7 (79. Huntelaar -)

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: In Den Haag zagen we weer iets terug van de brille van Frenkie de Jong dat we van hem kennen voordat zijn transfer naar FC Barcelona wereldkundig werd gemaakt.

Volledig scherm Frenkie de Jong in actie tegen ADO. © BSR/SOCCRATES

PSV – Feyenoord 1-1

PSV: Zoet 5,5; Dumfries 4,5, Schwaab 6,5, Viergever 6,5, Angeliño 5; Rosario 4,5, Hendrix 5,5 (82. Ihattaren -), Pereiro 4,5 (46. Gakpo 7); Bergwijn 5, De Jong 6, Lozano 6

Feyenoord: Vermeer 8; Martina 6, Van Beek 4,5, Van der Heijden 6, Verdonk 5,5; Clasie 6,5, Toornstra 6 (82. Haps -), Vilhena 6,5; Berghuis 6,5, Jørgensen 7,5, Larsson 6 (63. Nieuwkoop -)

Scheidsrechter: Higler 6,5

Man of the match: Met een aantal miraculeuze reddingen hield Kenneth Vermeer, Feyenoord op de been tegen PSV. Mede door Vermeer maakte Feyenoord zelfs nog aanspraak op een overwinning.

Volledig scherm Kenneth Vermeer brengt redding op een inzet van Luuk de Jong. © ANP

FC Emmen - Vitesse 0-3

FC Emmen: Scherpen 4,5; Gronsveld 5,5, Lukic 4,5, Bakker 5, Cavlan 5; Bijl 6, Veendorp 5; Bannink 5 (68. Neidhart -), De Leeuw 5 (46. Arias 5), Jansen 6; Braken 5,5 (82. Niemeijer -)

Vitesse: Eduardo 6; Karavaev 6, Doekhi 6,5, Clarke-Salter 6,5, Clark 7; Ødegaard 7,5, Bero 6,5 (82. Ali -), Foor 7, Büttner 6,5; Dauda 7 (68. Buitink -), Linssen 6,5

Scheidsrechter: De Graaf 6

Man of the match: Met een rake vrije trap van een meter of 35 had Martin Ødegaard een groot aandeel in de simpele overwinning voor Vitesse. Het doelpunt van de Noor ging zelfs de wereld over. In Spanje zijn ze de Real Madrid-huurling nog niet vergeten.

Willem II – AZ 2-1

Willem II: Wellenreuther 7,5; Heerkens 7, Meissner 6,5, Peters 6,5 Palacios 7; Llonch 6,5, Crowley 7,5 (68. Anita -), Tapia 7 (81. Saddiki -); Dankerlui 7,5, Isak 6,5 (90. Pavlidis -), Vrousai 8

AZ: Bizot 7,5; Van Rhijn 4,5 (58. Johsen 5), Vlaar 5, Koopmeiners 5, Ouwejan 5,5; Maher 6, Til 6, Midtsjø 5,5; Stengs 5, Seuntjens 5, Idrissi 4

Scheidsrechter: Dieperink 6,5

Man of the match: Niet Alexander Isak maar Marios Vrousai ontpopt zich als dé winteraanwinst van Willem II. De Griek scoorde tegen wéér. Zijn derde goal in zes wedstrijden.