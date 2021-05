Verstevigt Vitesse de vierde plek tegen PEC?

Pikant tintje aan Cambuur - De Graafschap: ‘Hopen op een feestje, maar niet met onze hulp’

30 april Ze trokken samen op in de strijd tegen de KNVB, nadat ze vorig seizoen niet mochten promoveren. Kan De Graafschap nu een gunst verwachten van Cambuur, dat vanavond als kampioen geen belangen meer heeft in de onderlinge ontmoeting? ,,We zouden het niet eens wíllen, geholpen worden.”