Vertraging bij Ajax in aanloop naar competitiestart: selectie werkt nog toe naar volledige fitheid

Tegenover de relatieve rust van het uitblijven van Europese voorrondes en transfergeweld staat bij Ajax de vertraging van het compleet en topfit krijgen van de selectie. De laatste international, Antony, moet zich immers nog melden bij de regerend landskampioen.

De rentree van de Braziliaanse olympisch kampioen is niet de grootste zorg van Erik ten Hag. Tijdens het trainingskamp in Oostenrijk stelde de coach al dat Ajax, als gevolg van een gebrek aan minuten op het EK (Gravenberch, Klaassen en Berghuis) of trainingsuren tijdens de Copa América (Martínez en Tagliafico), op zijn vroegst in september in topconditie zal verkeren.

Zo staan de komende weken in het teken van het op oorlogssterkte krijgen van de spelersgroep, zowel qua belastbaarheid als qua bezetting. De oefencampagne en vooral de oorwassing door PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-4) onderstreepten dat Ajax kan voortborduren op het dominante combinatiespel van eerder dit jaar, maar dat daarin ook meerdere valkuilen schuilen.

Beluister hieronder de voorbeschouwing op het nieuwe eredivisieseizoen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Die werden vooral door PSV’er Noni Madueke blootgelegd. Een type met diepgang en snelheid, waar het bij Ajax juist aan ontbreekt. De titelfavoriet beschikt over veel spelers die de bal graag in de voet ontvangen, om vervolgens vlotte combinaties uit te tekenen, terwijl spits Sébastien Haller daarin vooral een spelbreker bleek.

Ten Hag sprak de nadrukkelijke wens uit nog een rappe spits te verwelkomen, die gelanceerd kan worden voor het geval Ajax in (Europese) topduels in de verdrukking raakt of - zoals tegen PSV - met een man minder komt te spelen.

,,We hebben de krachtige wens om de volgende stap te zetten, te overwinteren in de Champions League. Dan moet zo’n speler, die ons vele malen sterker maakt, er eigenlijk wel bij”, zei Ten Hag, die Tagliafico en Neres nog niet zag vertrekken.

Volledig scherm David Neres en Nicolas Tagliafico spelen vooralsnog voor Ajax. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Weinig mutaties

Zo kent de basisploeg vooralsnog weinig mutaties en komt Ajax, zeker als de gewenste spits nog wordt aangetrokken, ook in de breedte beter voor de dag. Speler als Kudus, Álvarez en Antony wacht aanvankelijk waarschijnlijk een reserverol. Zo zit de uitdaging voor Ten Hag ook in het managen van de met Berghuis gepimpte selectie.

De lat gaat elk jaar omhoog in de Arena, zeker nu de Amsterdammers de dubbel te verdedigen hebben en in PSV al een brutale uitdager troffen. Om het vorige seizoen te overtreffen kan Ajax zich niet veel slippertjes – op het veld, op de markt, in de kleedkamer, in het medicijnkastje en achter de computer - permitteren.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Ajax. © DPG Media

Speler om op te letten: Steven Berghuis (29)

De smaakmaker en een van de waardevolste spelers van de voorbije eredivisieseizoenen kon, doordat de sportieve en financiële kloof almaar groeide, de verleiding van aartsrivaal Ajax niet weerstaan. En dus geldt voormalig Feyenoord-captain Steven Berghuis plots als grootste attractie in Amsterdam, ook omdat de veelbelovende spelmaker Mohammed Kudus opnieuw worstelt met een gewricht.