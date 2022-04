Vertrek Erik ten Hag naar United geen uitgemaakte zaak, ook Leipzig in markt voor Ajax-trainer

Ajax-coach Erik ten Hag wilde voor en na de zege op Sparta opnieuw niet uitweiden over zijn toekomst en de lopende gesprekken met Manchester United. De Tukker heeft meer ijzers in het vuur. Naast de Engelse gigant en Ajax, dat hem dolgraag aan boord wil houden, heeft ook RB Leipzig zich gemeld.

De huidige nummer 4 van Duitsland meldde zich eerder deze maand bij het management van de 52-jarige Ten Hag. Daar heeft Leipzig ook gesprekken mee gevoerd, de trainer was daar zelf niet bij. Leipzig verving Jesse March in de eerste seizoenshelft door Domenico Tedesco, onder wie de club is opgekrabbeld. Tedesco is bovendien nog in het bezit van een contract tot medio 2023.

De toenadering van Leipzig neemt niet weg dat Manchester United nog altijd de nieuwe werkgever van Ten Hag lijkt te worden. De afgegleden Engelse gigant ziet in de Ajax-trainer de topkandidaat om de club weer naar de nationale en Europese top te stuwen. Een uitgemaakte zaak is de overstap van Ten Hag nog altijd niet, aangezien beide partijen nog in conclaaf zijn over contractuele voorwaarden en de mogelijke invloed van de beoogde manager op het spelersbeleid.

Quote We spelen volgende week de bekerfina­le tegen PSV. Als jullie het niet erg vinden ga ik me daarop richten. Erik ten Hag

In Engeland wordt al een voorschot genomen op de overstap van Ten Hag naar United. Zo wilde het Britse Sky Sports het duel met Sparta bijwonen. En hoewel de officiële aanmeldingstijd al was verstreken, meldde het grote sportmedium zich in aanloop naar het eredivisieduel alsnog met een cameraploegje rond de Johan Cruijff Arena.

Ten Hag wimpelde zaterdag alle vragen van Nederlandse media over zijn vermeende overstap naar Manchester af. De coach herhaalde meermaals zich alleen te focussen op Ajax, waarmee hij de komende maand jacht maakt op zijn derde nationale dubbel. ,,We spelen volgende week de bekerfinale tegen PSV. Als jullie het niet erg vinden ga ik me daarop richten.’’