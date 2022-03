Vertrouwen in Dick Lukkien betaalt zich uit: ‘Nu schaamt niemand zich meer voor een Emmen-shirt’

Door Nik Kok



Ze hebben de gunfactor. Drie seizoenen lang fleurde FC Emmen de eredivisie op als originele nieuwkomer uit een provincie die nog nooit eredivisievoetbal had gezien. Met de bijzonder fraaie twaalfde plaats in 2020 als hoogtepunt en een onwaarschijnlijke inhaalrace vorig seizoen, die uiteindelijk onvoldoende bleek voor lijfsbehoud, omdat het misging na strafschoppen in de play-offs tegen NAC.