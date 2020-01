Vertrouwensbreuk met keeperstrainer Hesp drijft Zoet in handen FC Utrecht

Jeroen Zoet ziet zijn ploeg vrijdag opnieuw tegen PEC Zwolle spelen. Dit keer zit hij niet bij PSV op de bank, maar staat hij in het shirt van FC Utrecht onder de lat. De Eindhovense goalie is gisteren voor een half seizoen verhuurd aan de ambitieuze subtopper uit de Domstad. Zoet (29) is teleurgesteld over de gang van zaken bij PSV, maar beet de afgelopen weken - en ook gisteren - de lippen op elkaar. Hij streed voor zijn kansen en vond het niet netjes om in Eindhoven en tijdens het trainingskamp in Qatar met modder te gooien. Na een half leven bij PSV wil hij alleen het beste voor de club en positief terugkijken. Vanaf vandaag gaat de doelman er in Utrecht met frisse energie tegenaan.