Videoscheidsrechter had AZ tegen Feyenoord een penalty gegeven

Introductie videorefVanaf volgend seizoen kijkt de videoscheidsrechter bij elke wedstrijd mee in de eredivisie. Was hij er nu al geweest, dan had AZ deze maand tegen Feyenoord een strafschop gekregen. ,,Die handsbal van Van der Heijden hadden we er wel uitgehaald’’, zegt Mike van der Roest, projectleider Videoarbitrage bij de KNVB.

Is het met de komst van de Video Assistant Referee (VAR), zoals de videoscheidsrechter officieel heet, voortaan gedaan met arbitrale fouten?



Van der Roest: ,,We gaan niet alle discussies uit het voetbal bannen, maar de statistieken zijn wel in ons voordeel. Uit onderzoek van de universiteit van Leuven, die door de IFAB (het internationale orgaan dat over de spelregels gaat, red.) in de arm is genomen, blijkt dat het percentage juiste beslissingen zonder VAR op 93 procent ligt. Dat is al goed. Met videoscheidsrechter is er een correctheid van 98,8 procent. Een heel mooi resultaat en een grotere stap naar 100 procent, al is het niet realistisch dat je dat ooit haalt. Je houdt altijd ruimte voor discussies.’’

De VAR kan ingrijpen bij doelpunten, rode kaarten, strafschoppen en in het geval de verkeerde speler een kaart krijgt. Wat was er met een videoscheidsrechter dit seizoen in de eredivisie anders gegaan?

,,Die handsbal van Van der Heijden (Feyenoord – AZ, red.) hadden we er wel uitgehaald. Net als die overtreding van FC Utrecht-speler Görtler op Tagliafico (Ajax). Dat was een gemiste rode kaart. Vorig seizoen kreeg Kali (Willem II) een gele kaart die voor een ploeggenoot was bedoeld en was er bij PSV – Willem II een bal die duidelijk via de onderkant van de lat over de doellijn ging. Dat was zelfs zonder doellijntechnologie goed te zien geweest.’’

Daarover gesproken. Wanneer krijgen we in de eredivisie overal doellijntechnologie?