Vier Cambuur-knallen van afstand verpesten het Fortuna-feestje van Burak Yilmaz

Tegen Ajax en FC Twente achtte Yilmaz zich nog niet fit genoeg om te starten en moest hij het doen met invalbeurten. In de derde speelronde was het dan eindelijk zo ver. De Turkse topvoetballer van weleer tikte deze week zijn twee jaar jongere trainer Sjors Ultee op zijn schouder en vertelde hem dat hij het eens vanaf het begin wilde proberen. De trainer had nog aangegeven dat hij eigenlijk maar een uur kon spelen.

Na jaren in Turkije bij topclubs als Galatasaray, Trabzonspor en Besiktas en afgelopen jaar het Franse Lille is Yilmaz het scoren nog steeds niet verleerd. Nadat hij tegen Ajax al kort zijn klasse liet zien met een rake vrije trap, had hij tegen Cambuur Leeuwarden slechts tien minuten nodig om het net te vinden. Van dichtbij prikte hij de 1-0 binnen. Voor Cambuur-goalie João Virgínia, gehuurd van het Engelse Everton, leek het schot van de vedette houdbaar, hij kon de openingstreffer voor Fortuna echter niet voorkomen.

Toch werd het geen feestje voor Burak Yilmaz & co. Want de formatie van Henk de Jong knokte zich enorm knap terug in het duel. Vlak na rust kuste Michael Breij zijn ploeg tot leven met rake knal van afstand. Fortuna deed er met Yilmaz in een leidersrol alles aan om toch een overwinning uit het vuur de slepen. Ook Feyenoord-huurling Cole Bassett, die sinds een paar dagen in het bezit is van een werkvergunning, werd door Fortuna-trainer Sjors Ultee in de ploeg gebracht.