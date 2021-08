Vier pijnpunten van Ajax na slechte beurt tegen FC Twente

Géén rood voor Álvarez: dwaling of een slechte spelregel? ‘Dit levert krompraat op’

18:19 Prompt verdedigden arbiter Dennis Higler en scheidsrechterscoördinator Reinold Wiedemeijer het feit dat Edson Álvarez (Ajax) geen rode kaart kreeg, gisteren in het duel met FC Twente (1-1). Onbegrijpelijk, vindt oud-scheidsrechter Mario van der Ende. Of zit het pijnpunt in de spelregel zelf in plaats van de uitvoering ervan door de arbitrage gisteren?