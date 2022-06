Vier voetballers en staflid Oranje Onder 19 betrokken bij ongeval, KNVB 'enorm geschrokken’

KNVB-baas Marianne van Leeuwen ambitieus: ‘Doel is binnen vier jaar hoofdprijs winnen met Oranje’

Marianne van Leeuwen is bij de KNVB directeur betaald voetbal. Maar Nederland hoort haar vrijwel alleen over thema’s als Qatar, discriminatie of Oekraïne. Waar ‘staat’ ze als het gaat om het voetbal zélf? Een interview over doelen voor Oranje, een arbitrage-evaluatie, macht afstaan aan de NL League en haar eigen voetballende zoons.

4 juni