Vincent Janssen op huurbasis naar Fenerbahçe

De 23-jarige spits van het Nederlands Elftal werd afgelopen week niet ingeschreven bij Tottenham Hotspur voor de Champions League en leek daardoor nauwelijks meer toekomst te hebben bij de club van coach Mauricio Pochettino. Ook in de competitie was er weinig uitzicht op speelminuten met zowel Harry Kane als Fernando Llorente boven de Nederlander in de pikorde.



Janssen kwam in de zomer van 2016 over van AZ voor een transfersom van ongeveer 22 miljoen euro. Bij de club uit Alkmaar was hij in het seizoen ervoor topscorer van de eredivisie geworden met 27 treffers. Janssen kwam vijftien keer uit voor het Nederlands elftal en kan meer speelminuten goed gebruiken met het oog op de beslissende WK-kwalificatiewedstrijden van Oranje in oktober tegen Wit-Rusland en Zweden. Bij Spurs kon hij deze lijn nooit doortrekken.