Virgil van Dijk: ‘Ajax is net als Liverpool, als het minder gaat is er snel druk en kritiek’

Virgil van Dijk wil woensdagavond de uitwedstrijd tegen Ajax in de Champions League aangrijpen om te laten zien hoe goed Liverpool nog kan voetballen. ,,We hebben aan een gelijkspel voldoende om te overwinteren”, zei hij. ,,Maar we willen winnen. We zijn Liverpool, in mijn ogen nog steeds een van de beste clubs in de wereld.”

De 31-jarige Van Dijk is met Liverpool wisselvallig aan het seizoen begonnen. Van de eerste elf competitiewedstrijden zijn er slechts vier gewonnen. Voor het eerst sinds jaren kreeg de aanvoerder van het Nederlands elftal ook kritiek in Engeland. Anderhalve week geleden tegen Manchester City liet hij zich weer van zijn beste kant zien. Met dank aan Van Dijk kwam Erling Haaland voor de verandering eens niet tot scoren. Liverpool versloeg City, de grote favoriet voor de titel in de Premier League, met 1-0.

,,Toen lieten we het wel zien”, zei Van Dijk. ,,En dat is nog niet zo lang geleden hè? We hebben zo’n vijf jaar heel constant op een hoog niveau gespeeld. Dat constante missen we een beetje nu. Maar het seizoen is nog lang. Ik denk dat er ook dit seizoen nog steeds heel mooie dingen voor ons kunnen gebeuren. We moeten hard werken en ons zelf verbeteren. Maar laten we niet vergeten om ook te genieten op het veld. Daar begint het ook vaak mee.”

Virgil van Dijk waarschuwt zijn ploeggenoten

Van Dijk heeft zijn ploeggenoten gewaarschuwd voor het duel in de Johan Cruijff Arena. ,,Op zulke avonden kan hier een fantastische sfeer hangen”, weet hij. ,,Ajax presteert net als wij wisselvallig. Tegen RKC zaterdag in de eerste helft gaven ze veel kansen weg. Ajax is net Liverpool. Als het even wat minder gaat, dan is er snel veel druk en kritiek. Maar Ajax heeft dit seizoen ook al laten zien dat het heel goed kan voetballen. Wij zijn gewaarschuwd.”

Liverpool-trainer Jürgen Klopp noemt Ajax een ‘ploeg in transitie’. ,,Ze hebben veel belangrijke spelers verloren”, zei de Duitser op de persconferentie. ,,Het heeft altijd tijd nodig om aan een nieuwe ploeg te bouwen. Veel mensen denken dat je even met je vingers knipt en dat dan de successen weer snel komen. Maar zo werkt het niet.”

,,Maar Ajax blijft een club om rekening mee te houden. Dat doen we ook. Het zal zeker niet makkelijk voor ons worden.”

