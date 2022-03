Virgil van Dijk moet wennen aan nieuw systeem: ‘Ik ben nog steeds fan van 4-3-3'

Oranje-captain Virgil van Dijk was tevreden met de manier waarop het Nederlands elftal van Denemarken won ( 4-2 ). Het nieuwe systeem van Louis van Gaal was echter nog even wennen. ,,Er zijn nog veel verbeterpunten.”

Voor het duel was er veel gesproken over het nieuwe systeem, waar bondscoach Louis van Gaal hard aan heeft gewerkt. ,,We hebben veel meetings en tactische besprekingen gehad", vertelde Van Dijk voor de camera van NOS. ,,Het voelt als work in progress. We hadden vandaag veel goede momenten, maar ook momenten van verbetering. Dat zullen we gaan analyseren.”

Toch geeft de verdediger aan meer fan te zijn van het ouderwetse 4-3-3 systeem. ,,Maar de bondscoach heeft een sterke mening. En vandaag zag je waarom. We moeten nog veel dingen beter doen, maar over het algemeen kunnen we gewoon tevreden zijn over de wedstrijd. Ik had al veel vertrouwen in de groep, maar het is altijd iets anders om het ook in een wedstrijd te laten zien.”

En op welke punten er dan verbeterd moet worden? ,,In de tweede helft had Denemarken zich aangepast op ons systeem", legde Van Dijk uit. ,,Eriksen kwam erin en ze wisten er gelijk doorheen te komen. Wij moeten voorbereid zijn op hun aanpassingen.”

Bergwijn

Met twee doelpunten was Steven Bergwijn de man van de wedstrijd. ,,Dat is altijd lekker", zei de aanvaller, die naast zijn oude ploeggenoot Memphis Depay in de aanval stond. ,,Memphis en ik voelen elkaar goed aan, dat zag je in de training al. We zijn allebei gevaarlijk met de bal in onze voeten en in de diepte.”

De twee aanvallers werden ondersteund door Steven Berghuis. Met zijn drieën kwamen ze meerdere keren knap langs de Deense verdediging. ,,Wij zijn de meeste creatieve spelers. Daardoor konden we veel kansen creëren”, aldus Bergwijn.