Virgil van Dijk vond Oranje op alle fronten goed: ‘Op naar meer, zou ik zeggen’

Aanvoerder Virgil van Dijk vond dat Oranje in Brussel tegen België op alle fronten goed heeft gespeeld. Dat zei hij na de 1-4 overwinning van het Nederlands elftal. ,,Dit was voor ons een goede start van de Nations League”, aldus de verdediger van Liverpool bij de NOS. ,,We hebben ons plan heel goed uitgevoerd. Vaak veroverden we de bal op gevaarlijke plekken. Daardoor zijn ook doelpunten gevallen.”

,,Een goede overwinning, met goed voetbal, met én zonder bal hebben we uitstekend gespeeld”, vervolgde Van Dijk. “We hebben mooie goals gemaakt, iedereen was goed. Op naar meer, zou ik zeggen.” Van Dijk speelt de resterende drie duels echter niet mee, hij krijgt vakantie van bondscoach Louis van Gaal.

De tegentreffer in de slotfase betreurde Van Dijk nog wel. “Als verdediger wil je graag de nul houden. Helaas gaat die er dan toch in. Zij speelden in die fase alles-of-niets, wij waren misschien wat vermoeid. Het doet niets af aan deze fraaie overwinning.”

Steven Berghuis bleef ook koeltjes na de ruime zege in Brussel. ,,Ongeloof? Het is niet zo verrassend. De 4-1 laat zien waartoe we in staat zijn. Dingen die we getraind hebben, hoe positie in te nemen, dat kwam allemaal terug op het veld. Ik had zelf ook twee kansen, er waren mogelijkheden genoeg. Ik speelde dit keer wat ‘lager’, met Davy op ‘tien’. Het voelt goed als je zulke mooie goals maakt.’'

Steven Bergwijn was blij met zijn optreden en fraaie goal (zijn vijfde in vier interlands), maar ook hij bleef nuchter voor de camera van de NOS. ,,Hier krijg ik het vertrouwen van de trainer, dan zie je dat het gewoon lekker gaat. Ik dacht: gewoon schieten. Met binnenkant wreef ging ie erin. In de eindfase hadden we iets te weinig druk erop en dan zie je dat zij nog kansen krijgen. Ik weet niets over een bod van Ajax, ik ben nu bij het Nederlands elftal en daar focus ik me nu op. Natuurlijk is er wat onzekerheid over wat er in de toekomst gebeurt. Of ik naar Ajax wil? Ik wil naar de club die de beste optie voor mij is’', aldus Bergwijn met een glimlach.

