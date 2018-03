Vitesse bereikt akkoord met Sloetski

Twente zonder Assaidi in streekderby

8 maart FC Twente kan morgen in de streekderby tegen Heracles Almelo niet beschikken over Oussama Assaidi. De aanvaller heeft nog te veel last van de blessure die hij opliep in de wedstrijd tegen FC Groningen. Trainer Gertjan Verbeek kan ook geen beroep doen op Haris Vukic in de wedstrijd in het Polman Stadion in Almelo. De Sloveen is geschorst.