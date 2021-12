Vitesse definitief door in Conference League na uitspraak UEFA: ‘De afgelopen elf dagen waren bizar’

,,Een prestatie waar eenieder met een geel-zwart hart enorm trots op mag zijn”, zegt algemeen directeur Pascal van Wijk. ,,Vitesse staat internationaal op de kaart. We hebben dit seizoen uitgesproken dat we geloven in meer en hebben daad bij deze woorden gevoegd.”



,,De afgelopen elf dagen waren natuurlijk bizar”, aldus Van Wijk. ,,We wisten Mura met 3-1 te verslaan, maar hadden aanvankelijk nog geen idee of we daar blij mee konden zijn of juist niet. Het was een bijzondere en lastige situatie, waarin wij een ander besluit moeilijk te verkroppen hadden gevonden. We zijn blij dat de bevestiging nu is gekomen, al blijft het uiteraard een vreemd einde van de groepsfase. Daarnaast zou er in theorie nog een beroep kunnen volgen, al lijkt dat op basis van de eerste signalen niet te gaan gebeuren.”