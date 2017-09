Vitesse-directeur pleit voor meer buitenlandse investeerders in eredivisie

De Wit vraagt zich bij de NOS hardop af waarom clubs in Nederland buitenlandse investeerders 'zo panisch' buiten de deur houden. ,,Ik denk dat we in Nederland goede regelgeving moeten opstellen om de komst van meer investeerders mogelijk te maken. Iedereen vindt het gek dat wij een Russische investeerder (Aleksandr Tsjigirinski, red.) hebben, maar als je op hoog niveau mee wil doen dan is dat wel de juiste manier."



Behalve Feyenoord in de Champions League is Vitesse de enige club die Europees actief is. Door winst van de KNVB-beker plaatste Vitesse zich rechtstreeks voor de Europa League. Morgen wacht het duel met Lazio in de groepsfase. ,,De situatie van het Nederlandse voetbal baart mij ook zorgen", zegt De Wit. ,,Zeker op zo'n moment als bij de loting voor Europese toernooien. Daar waren Eric Gudde van Feyenoord en ik de enige Nederlanders. Ik denk wel dat we er met z'n allen iets aan kunnen doen", zo wijst hij op de komst van meer geldschieters.



Verdwijnt de romantiek bij een voetbalclub als er met investeerders in zee wordt gegaan? De Wit: ,,Daar merk ik bij Vitesse helemaal niets van. Tsjigirinski heeft 140 miljoen euro geïnvesteerd, waarvan een aanzienlijk deel in een fantastisch jeugdcomplex. De club steekt nu jaarlijks 3,5 miljoen euro in het Nederlandse jeugdvoetbal. Daar kan toch niemand op tegen zijn?"