Vitesse eert Curovic op indrukwekkende wijze voor duel met PEC

Het was aan alles te merken dat de wedstrijd van vanavond in het teken staat van het overlijden van Dejan Curovic. Tal van spandoeken sierden het Gelredome met teksten als‘Rust zacht DJ Superstar’. Tijdens de opkomst van beide ploegen werd een schitterend spandoek gehesen achter het doel met het portret van Curovic en de zin ‘You’re a superstar in heaven’. De weduwe en dochter van de Vitesse-icoon keken vanaf de tribune geëmotioneerd toe.



Daarna volgde een minuut stilte. Oud-ploeggenoten ontstaken vlak daarvoor op het veld hun fakkels ter ere van de markante Serviër. Onder anderen Edward Sturing, Marc van Hintum, Nikos Machlas, John van den Brom, Martijn Reuser, Glenn Helder en Leo Beenhakker, die Curovic nog coachte, waren vanavond aanwezig in het stadion.