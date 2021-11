Vitesse en AZ scoren niet in slaapverwekkend duel, Schubert komt goed weg bij fout

Er viel slechts één doelpoging te noteren in Arnhem, waar beide teams ver onder hun gebruikelijke niveau bleven. Het enige moment van opwinding voor de televisiekijker kwam er kort voor rust, toen Vitesse-doelman Markus Schubert weer eens in de fout ging. AZ-aanvaller Vangelis Pavlidis profiteerde en schoof de bal tegen zich aan, maar Schubert kwam goed weg. De Griek kreeg de bal namelijk tegen zijn arm en dus werd de goal afgekeurd.



Vitesse en AZ kwamen donderdagavond nog in actie in de Conference League. De vermoeidheid zou een logische verklaring voor het matige spel van vanavond kunnen zijn, maar ook met zes wissels bij Vitesse (waarvan vier in minuut 60) werd het niet veel beter. Vitesse mocht zes keer wisselen omdat Matus Bero in de rust uitviel met een hoofdblessure, nadat hij kort voor rust een vrije trap van Jesper Karlsson vol in zijn gezicht had gekregen.