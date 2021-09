Vitesse - Fortuna Sittard

Sportkanti­nes zonder toegangsbe­wijs toeganke­lijk voor afhalen

21 september Sportkantines zijn vanaf zaterdag zonder coronatoegangsbewijs toegankelijk als bezoekers alleen naar binnen gaan om eten en drinken af te halen aan de bar. Bezoekers die in de kantine willen gaan zitten om hun bestelling te nuttigen, moeten hun CoronaCheck-app wel laten zien. Dat staat in het aangepaste sportprotocol dat koepel NOC*NSF op de website heeft geplaatst en vanaf zaterdag van kracht is.