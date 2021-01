Vitesse hard op weg om geschiedenis te schrijven

Nooit eerder had Vitesse meer punten na achttien duels dan dit seizoen. De Arnhemmers wonnen zaterdag ook hun vierde wedstrijd van 2021. Met de 41 punten die het dit seizoen binnenhaalde, heeft het al meer punten gepakt dan het deed in 8 van de 34 volledige seizoenen van de club in de eredivisie. Vitesse staat, voor de zege van PSV gisteren (0-2 zege op FC Emmen), tweede met drie punten achterstand op Ajax.

Beste seizoenen Vitesse na 18 duels

2020/21: 41 punten

1993/94: 38

2000/01: 37

2013/14: 37

1998/99: 36

Het team van Thomas Letsch is op weg om geschiedenis te schrijven. Gemiddeld pakt Vitesse onder zijn leiding 2,3 punten per wedstrijd. Als de Arnhemmers zo doorgaan eindigen ze op 77 punten en verpulveren ze het clubrecord uit 1997/98. In het recordjaar behaalde Vitesse met trainer Henk Ten Cate en topscorer Nikos Machlas (34 goals) 70 punten. Vitesse behaalde dat seizoen na 18 speelrondes 35 punten en eindigde uiteindelijk op de derde plaats.

Seizoenen met de meeste punten voor Vitesse

1997/98: 70 punten

2012/13: 64

1999/00: 63

1992/93: 62

1998/99: 61

Volledig scherm Thomas Letsch pakt gemiddeld 2,3 punt per wedstrijd. © BSR Agency

Vitesse is hard op weg naar een eindklassering in de top van de eredivisie. Buiten de traditionele topclubs (Ajax, Feyenoord en PSV) presteerden alleen FC Twente en AZ na achttien duels ooit beter dan Vitesse. Beide clubs hadden in drie seizoenen meer punten dan Vitesse. De clubs eindigden in deze seizoenen niet lager dan de derde plaats. ADO Den Haag en AZ (twee keer) behaalden na 18 duels ook 41 punten. Ook zij eindigden in de top drie.

Seizoenen met de meeste punten voor een club buiten de traditionele top na 18 duels

AZ (1980/81): 52 punten - eindigde als 1ste

FC Twente (2009/10): 48 - 1ste

FC Twente (1968/69): 47 - 3de

AZ (2008/09): 44 - 1ste

FC Twente (1973/74): 43 punten - 2de

AZ (2004/05): 43 - 3de

Vitesse (2020/21): 41

ADO Den Haag (1970/71): 41 - 3de

AZ (2005/06): 41 - 2de

AZ (2019/20): 41 - 2de

Vitesse kan de goede reeks vanavond op bezoek bij VVV-Venlo voortzetten. Het team van Thomas Letsch speelt om acht uur in De Koel in Limburg. Zaterdag speelt het de laatste wedstrijd van januari en ontvangt het RKC Waalwijk in de lege Gelredome.