Vitesse in doelpuntrijke play-offs na extra tijd langs Utrecht

Door Tim Reedijk



De eerste van twee finales van de play-offs voor Europees voetbal was het grootste gedeelte van de wedstrijd allesbehalve hoogstaand. Bij Vitesse weten ze dat er dan genoeg individuele kwaliteit is om zo'n partij open te breken. Eerst was er het fenomeen Mason Mount, die van Chelsea is gehuurd en zeker sinds het noodgedwongen vertrek van trainer Henk Fraser een bevrijde indruk achterlaat. Nadat Thulani Serero de bal van de slordig spelende Yassin Ayoub ontfutselde en de bal via Mount bij Roy Beerens terecht kwam, was het de Engelsman zelf die met zijn hoofd de wedstrijd vlak voor rust openbrak.



Het was precies wat de matte, ondermaatse eerste helft nodig had. Op wat speldenprikjes na - en twee ballen achtereenvolgens op de paal van Tim Matavz en diezelfde Mount - hield het niet over in Arnhem. Op zulke momenten is er nog altijd Mount, die voor zijn zevende doelpunt in zijn laatste zeven wedstrijden tekende en dat ook nog eens met zijn zevende inzet op doel deed. Symbolisch voor de efficiëntie die Vitesse al weken tentoonstelt.



Maar in plaats van dat Vitesse de tweede helft de druk flink opvoerde, gaf het Utrecht juist de ruimte om terug te komen. Het was uitgerekend Zakaria Labyad - met een striemend fluitconcert onthaald - die daarvoor nodig was. Labyad was nog niet fit genoeg om aan de wedstrijd te beginnen, maar gaf vrijdag al te kennen risico te willen nemen om minuten te maken tegen zijn oude club Vitesse. Vijf minuten later legde hij een hoekschop panklaar op het hoofd van Ramon Leeuwin: 1-1.



Hij kon er wel om lachen, als hij weer naar de hoek van het veld liep en de verwensingen vanuit het maar matig gevulde Gelredome naar zijn hoofd geslingerd kreeg. De aanstaande Ajacied is in Arnhem allesbehalve geliefd en reageerde precies zoals hij dat moest doen. Want FC Utrecht deed zeker niet onder voor Vitesse in het eerste uur, maar het blafte vooral in plaats van te bijten.



Na die gelijkmaker kon het in Arnhem alle kanten op. Sean Klaiber had een paar tellen later zelfs al 1-2 kunnen maken. Zowel op het veld als op de tribune ging er een tandje bij, maar het was toch weer de individuele kwaliteit van Vitesse die het verschil maakte. Bryan Linssen haalde van buiten het strafschopgebied uit en maakte de 2-1. Na die treffer was het uitgerekend weer Labyad, die andermaal opstond. Vanaf een meter of 20 haalde hij verwoestend uit en passeerde hij doelman Houwen.



FC Utrecht leek zo haar gewenste resultaat te krijgen, totdat Kashia in de slotminuut de winnende binnen kopte. Wetende dat FC Utrecht in eigen huis ijzersterk is, ligt alles nog open voor de return. Die wordt overigens afgewerkt zónder uitblinker Mount, die geel kreeg en geschorst is, net als Rico Strieder en Sean Klaiber, die na een opstootje na de wedstrijd ook een gele prent kreeg.