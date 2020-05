Vitesse kiest voor nieuwe trainer; Sturing topkandidaat hoofd opleidingen

Vitesse gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Edward Sturing is daarmee interim-coach af. Hij is de topkandidaat voor de functie van hoofd opleidingen in Arnhem.

Dat Vitesse een andere trainer kiest, is geen verrassing. Dat de Arnhemse club lang wachtte met contractverlenging duidde al op afstel. Daarbij werd hij eerder al gepolst als hoofd opleidingen, een functie die vacant is bij de Gelderse eredivisionist.



Belangrijk was ook de koers die clubeigenaar Valeri Oyf en de machtige commissaris Yevgeni Merkel inzetten. Waar de nieuwe technisch directeur Johannes Spors openlijk stelde in Sturing een sterke trainer te zien, kozen de topbestuurders voor een speurtocht buiten Arnhem. Merkel is headhunter en zal vermoedelijk in de zoektocht worden betrokken.

Sturing was interim-trainer bij Vitesse. Hij volgde in de winter de vertrokken Rus Leonid Sloetski op, nadat Joseph Oosting als tussenpaus had gefungeerd. Clubicoon Sturing was zo voor de vijfde keer hoofdcoach in Arnhem. Dat is een record op de Nederlandse voetbalvelden.

Volledig scherm Eredivisiebal © BSR/SOCCRATES

Onder Sturing streed Vitesse in een seizoen zonder sprankelend voetbal voor een plek in de play-offs. Een Europees ticket was het doel van de club. Maar het seizoen werd uiteindelijk door de coronacrisis afgebroken.