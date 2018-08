Vitesse laat geen spaan heel van zwak FC Groningen

Door Lex Lammers



Sloetski gaf voor de competitie-opening een basisplaats aan Matus Bero. De Slowaak kreeg de voorkeur boven Thomas Bruns, die in de Europese wedstrijd tegen Basel nog startte.



Vitesse begon het duel in een laag tempo en leverde minimale energie, zodat FC Groningen lange tijd geen probleem kende. Maar na 22 minuten stond de Arnhemse equipe toch op 1-0. Vyacheslav Karavaev ontsnapte op rechts en gaf een lage voorzet. Die werd door Bryan Linssen op waarde geschat. Bij Groningen stond Deyovaisio Zeefuik te slapen en was doelman Sergio Padt geslagen.



Vitesse zakte na de treffer meteen terug. Groningen nam het initiatief en kwam na 38 minuten op gelijke hoogte. Jake Clarke-Salter liet Tom van Weert weglopen. De voorzet werd daarna door de Japanner Ritsu Doan knap binnen gewerkt: 1-1. Toch stapte Vitesse met een voorsprong de rust in. Uitgerekend Bero zorgde voor de belangrijke 2-1. De dynamische middenvelder kopte in de 44ste minuut een haarfijne voorzet van Alexander Büttner binnen.



Na rust sloeg Vitesse onbarmhartig toe. De Arnhemse equipe voetbalde met veel meer overtuiging en daadkracht. De omschakeling was vervolgens de genadeklap voor Groningen. Na 62 minuten vond Linssen in de diepte Roy Beerens, die weg sprintte bij Django Warmerdam. Na drie pogingen scoorde de vleugelspits de 3-1.



Groningen werd daarna weggevaagd. Na 66 minuten kopte Clarke-Salter de 4-1 binnen. Vervolgens legde Tim Matavz na 71 minuten alle energie in een vlammend schot. Daarop had Padt geen antwoord: 5-1. Voor FC Groningen een dramatische start van de eredivisie.