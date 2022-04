Vitesse legt zich niet neer bij nederlaag tegen Sparta: ‘We hebben nog alles te winnen’

UEFA stelt data play-offs WK vast en verplaatst Nations Lea­gue-du­els Oranje

Het Nederlands elftal komt in de Nations League in juni een paar dagen later in actie dan aanvankelijk gepland. Omdat Schotland, Oekraïne en Wales nog strijden voor het laatste Europese ticket voor het WK in Qatar heeft de UEFA het speelschema van groep 4 in League A moeten aanpassen.

14 april