Vitesse maakt vertrek directeur Pascal van Wijk officieel bekend, Rovers volgt hem op

Algemeen directeur Pascal van Wijk vertrekt definitief bij Vitesse. Hij ontbrak de afgelopen weken al nadat hij zich ziek had gemeld bij de club die in de Eredivisie maar net boven de degradatiezone staat. ,,Het is moeilijk om afscheid te nemen, maar het belang van Vitesse staat voorop”, laat Van Wijk in een persbericht weten.

,,Ik heb jarenlang mijn ziel en zaligheid in deze prachtige club gelegd. Mijn vier jaren als algemeen directeur zijn bewogen en uitdagend geweest. Met name de afgelopen maanden waren intensief. Voor de club kan een frisse blik op zaken in de huidige situatie bevorderlijk zijn.”

Van Wijk, die onlangs met ziekteverlof ging, wordt voorlopig vervangen door Peter Rovers. De commercieel directeur nam twee weken geleden de taken van Van Wijk al over. “Ik pak de verantwoordelijkheid om samen met alle collega’s en iedereen die Vitesse een warm hart toedraagt de schouders eronder te zetten, zodat we met elkaar zo goed mogelijk uit deze uitdagende periode komen”, aldus Rovers.

Vitesse bereikte onlangs na een juridisch gevecht alsnog overeenstemming met de eigenaar van het Gelredome over een huursom voor het stadion. Vitesse blijft tot minimaal 2030 in het Gelredome voetballen. De club uit Arnhem wacht nog altijd op goedkeuring door de KNVB van de overname van de club door de Common Group, de Amerikaanse investeringsmaatschappij van Coley Parry. Hij wil de Rus Valeri Oyf opvolgen als eigenaar van Vitesse. Oyf besloot vorig jaar na de Russische militaire inval in Oekraïne om zijn aandelen te verkopen.