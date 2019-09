Vitesse met tien man voorbij slap RKC in Waalwijk

Scheidsrechter Bas Nijhuis kende aanvankelijk een vrije trap toe op de rand van het zestienmetergebied na een overtreding van Stanley Elbers op Tannane, maar op advies van de VAR zette hij dat om in een strafschop.



Vitesse domineerde de eerste 45 minuten en kwam op voorsprong via Nouha Dicko. De Malinees, voor het eerst in de basis, rondde na een kwartier een steekpass van Matús Bero beheerst af. RKC stapelde in de eerste helft fout op fout, maar Vitesse verzuimde om daarvan te profiteren.